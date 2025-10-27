fechar
Virginia Fonseca reage após ser chamada de “Maria Chuteira” por influenciadora

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/10/2025 às 11:58
Durante as gravações do programa “Sabadou”, no SBT, Virginia Fonseca protagonizou um momento de descontração ao cair na risada depois de ser chamada de “Maria Chuteira” por Maya Massafera. A influenciadora, que recentemente viajou a Madrid para reencontrar Vini Jr., levou a brincadeira com bom humor.

Tudo começou quando Maya elogiou o visual da apresentadora: “Que gata que você está. Lindíssima”. Virginia agradeceu, mas confessou: “Obrigada, mas eu acho que prefiro ser morena”. A conversa rapidamente tomou um tom divertido.

Em clima de humor, Maya Massafera fez uma piada sobre o novo look da amiga: “Eu gosto de loira, fica mais Maria Chuteira pra você. Combina mais com a sua skin atual”. Virginia entrou na brincadeira, dizendo: “Caraca! Combina, né? Camisa de time, uma calça baixa…”.

O influenciador Lucas Guedez completou o momento com bom humor: “Maria Chuteira é fod”*, arrancando gargalhadas de todos no estúdio.

