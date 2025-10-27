Virginia Fonseca reage após ser chamada de “Maria Chuteira” por influenciadora
Durante as gravações do programa “Sabadou”, no SBT, Virginia Fonseca protagonizou um momento de descontração ao cair na risada depois de ser chamada de “Maria Chuteira” por Maya Massafera. A influenciadora, que recentemente viajou a Madrid para reencontrar Vini Jr., levou a brincadeira com bom humor.
Tudo começou quando Maya elogiou o visual da apresentadora: “Que gata que você está. Lindíssima”. Virginia agradeceu, mas confessou: “Obrigada, mas eu acho que prefiro ser morena”. A conversa rapidamente tomou um tom divertido.
Em clima de humor, Maya Massafera fez uma piada sobre o novo look da amiga: “Eu gosto de loira, fica mais Maria Chuteira pra você. Combina mais com a sua skin atual”. Virginia entrou na brincadeira, dizendo: “Caraca! Combina, né? Camisa de time, uma calça baixa…”.
O influenciador Lucas Guedez completou o momento com bom humor: “Maria Chuteira é fod”*, arrancando gargalhadas de todos no estúdio.
