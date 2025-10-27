Virginia Fonseca reage após ser chamada de “Maria Chuteira” por influenciadora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Durante as gravações do programa “Sabadou”, no SBT, Virginia Fonseca protagonizou um momento de descontração ao cair na risada depois de ser chamada de “Maria Chuteira” por Maya Massafera. A influenciadora, que recentemente viajou a Madrid para reencontrar Vini Jr., levou a brincadeira com bom humor.

Tudo começou quando Maya elogiou o visual da apresentadora: “Que gata que você está. Lindíssima”. Virginia agradeceu, mas confessou: “Obrigada, mas eu acho que prefiro ser morena”. A conversa rapidamente tomou um tom divertido.

Veja também: Musa da Grande Rio rasga elogios a Virginia Fonseca: ‘Está se dedicando muito’

Em clima de humor, Maya Massafera fez uma piada sobre o novo look da amiga: “Eu gosto de loira, fica mais Maria Chuteira pra você. Combina mais com a sua skin atual”. Virginia entrou na brincadeira, dizendo: “Caraca! Combina, né? Camisa de time, uma calça baixa…”.

O influenciador Lucas Guedez completou o momento com bom humor: “Maria Chuteira é fod”*, arrancando gargalhadas de todos no estúdio.

O post Virginia Fonseca reage após ser chamada de “Maria Chuteira” por influenciadora foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.