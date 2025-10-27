fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Após fracasso de ‘A Caverna Encantada’, SBT planeja retomar setor de dramaturgia do zero

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/10/2025 às 8:19
Após fracasso de ‘A Caverna Encantada’, SBT planeja retomar setor de dramaturgia do zero
Após fracasso de ‘A Caverna Encantada’, SBT planeja retomar setor de dramaturgia do zero - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

O SBT atualmente vivencia as expectativas de retomar seu departamento de novelas, após fracassos seguidos, como o mais recente com A Caverna Encantada – que foi concluída no último mês de setembro, após diversas mudanças drásticas.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, acredita-se que as movimentações ou conversas já estejam acontecendo, tendo em vista que o trabalho pretende iniciar do zero, e com um outro grupo de profissionais.

Atualmente em cartaz no horário nobre com a novela A.Mar, o SBT compreende que, emsmo com o sucesso das novelas internacionais no principal horário da TV, ter uma produção brasileira é um fator de exigência.

Todavia, a atual situação se inclui no processo de reestruturação que a emissora da Anhanguera têm sofrido, em meio a contenção de gastos e, consequentemente, desligamentos, conforme ocorreu no departamento nos últimos meses.

VEJA MAIS: Vem aí? Ana Castela pode ganhar programa próprio no SBT em 2026

O post Após fracasso de ‘A Caverna Encantada’, SBT planeja retomar setor de dramaturgia do zero foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)
Cinema em Casa

Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)
Amante do passado, SBT resgata Domingo Animado
Domingo Animado

Amante do passado, SBT resgata Domingo Animado

Compartilhe

Tags