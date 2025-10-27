Após fracasso de ‘A Caverna Encantada’, SBT planeja retomar setor de dramaturgia do zero
O SBT atualmente vivencia as expectativas de retomar seu departamento de novelas, após fracassos seguidos, como o mais recente com A Caverna Encantada – que foi concluída no último mês de setembro, após diversas mudanças drásticas.
Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, acredita-se que as movimentações ou conversas já estejam acontecendo, tendo em vista que o trabalho pretende iniciar do zero, e com um outro grupo de profissionais.
Atualmente em cartaz no horário nobre com a novela A.Mar, o SBT compreende que, emsmo com o sucesso das novelas internacionais no principal horário da TV, ter uma produção brasileira é um fator de exigência.
Todavia, a atual situação se inclui no processo de reestruturação que a emissora da Anhanguera têm sofrido, em meio a contenção de gastos e, consequentemente, desligamentos, conforme ocorreu no departamento nos últimos meses.
