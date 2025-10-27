Ana Castela viaja para Portugal, fala de saudade e recebe recado de Zé Felipe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ana Castela está em plena turnê por Portugal, mas já demonstra sentir falta de casa. A cantora usou suas redes sociais para dividir o momento de saudade e publicou uma foto ao lado do namorado, Zé Felipe, nos stories. Na imagem, ela escreveu: “Saudades do Brasil”, expressando o quanto tem sentido falta do país e da rotina ao lado do amado.

O cantor, que também é bastante ativo nas redes, respondeu de forma carinhosa à declaração. Ele repostou a foto e escreveu nos stories: “Saudades de você, minha gatinha”. A troca de mensagens românticas entre os dois viralizou rapidamente e encantou os fãs do casal.



Durante a passagem por Portugal, Ana Castela tem se dividido entre compromissos profissionais e momentos de lazer. No último dia 24 de outubro, ela compartilhou fotos convidando o público para o show no Porto, escrevendo: “Porto, já sabem como é, né? Hoje é pra tremer tudo de novo! Bora fazer históriaaa”.

A postagem recebeu mais de 133 mil curtidas em menos de uma hora. Antes de subir ao palco, a artista ainda visitou o Santuário de Fátima e compartilhou registros da visita com seus seguidores.

