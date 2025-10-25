De biquini, Carolina Dieckmmann brinca ao tomar sol: ‘É de bom tom pra ter lastro’
Na manhã desta sexta-feira (24), Carolina Dieckmann, de 47 anos, aproveitou o sol para renovar o bronzeado e compartilhou o momento nas redes sociais. A atriz surgiu sorridente de biquíni e escreveu: “É de bom tom tomar sol de manhã pra ter lastro de vitamina D, meu bem…”, arrancando risadas dos seguidores.
A brincadeira fez referência a uma fala clássica da novela “Vale Tudo”, recentemente exibida em versão de remake. Na trama, Odete Roitman, vivida por Debora Bloch, enfrenta Raquel, interpretada por Taís Araujo, em uma das cenas mais comentadas.
Odete dispara: “Nós não temos lastro, nem intimidade para uma agressão dessa monta”, frase que marcou época.
Carolina, que interpretou Leila no remake escrito por Manuela Dias, encerrou as gravações na semana passada. Desde o fim da novela, o elenco vem aproveitando dias de descanso. Debora, Taís, Bella Campos e Renato Góes compartilharam nas redes momentos de lazer e viagens em família.
