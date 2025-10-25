Andressa Urach surge como MC Ímola e presta homenagem a Ayrton Senna
Clique aqui e escute a matéria
Aos 38 anos, Andressa Urach assume uma nova identidade artística: MC Ímola. Em um ensaio no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, ela surgiu com um boné raro de Ayrton Senna, usado como símbolo de força e superação.
“Usei o boné como uma forma de homenagear a força e o legado dele”, explicou a cantora, que prepara o lançamento de seu novo clipe e EP.
Veja também: De biquíni neon, Andressa Urach exibe curvas tatuadas em dia de praia com o filho, Arthur
O nome Ímola faz referência ao circuito italiano onde o piloto perdeu a vida, tema que inspira todo o projeto visual e musical. “São as curvas onde o melhor do mundo se perdeu”, afirmou Andressa sobre o conceito do trabalho.
Inspirada pelo funk carioca, ela gravou no Rio para celebrar as origens do ritmo. “O Rio é o berço do funk, é onde tudo começou”, destacou. O EP traz faixas como “Aceita” e “Puta Tatuada”, exaltando liberdade e autoconfiança.
O post Andressa Urach surge como MC Ímola e presta homenagem a Ayrton Senna foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.