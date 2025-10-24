fechar
Simaria posa com peça nude e faz clima esquentar na web

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/10/2025 às 19:06
Se depender de Simaria, mesmo nas estações mais frias do ano, o clima vai incendiar na web! Através de suas redes sociais, a cantora adora divulgar seus cliques mais ousados e sempre conquista muitos elogios.

Recentemente, a irmã de Simone Mendes postou uma foto pra lá de sensual em que aparece usando uma peça nude. Na ocasião, ela estava usando um body bem colado ao corpo e roubou a cena com suas curvas definidas.

“O silêncio é a chave de mil portas. Bom dia e bom final de semana bilús”, escreveu Simaria na legenda de sua postagem. Diante da belíssima foto, os fãs e admiradores da artista ficaram impressionados e rapidamente deixaram elogios carinhosos para ela.

Um seguidor comentou: “Essa mulher não cansa de ser maravilhosa não?”. Outro respondeu: “Ela é um espetáculo”. Uma fã também elogiou Simaria: “Que mulherão. Cada dia mais linda”.

Simaria (Foto: Reprodução/Twitter)

