Modelo que trocou mensagens com Vini Jr. revela sequestro: “Levei um tiro na cabeça”

A modelo Day Magalhães, que viralizou após expor prints de conversas íntimas com o jogador Vini Jr., que é apontado como atual affair de Virginia Fonseca, surpreendeu ao relatar que já foi sequestrada e que tomou um tiro na cabeça.

“Levei um tiro na cabeça”

Em entrevista à revista Quem, a modelo, que atualmente mora em Milão, na Itália, detalhou o episódio, em que foi alvo de um criminoso na saída de um show em Itabuna, na Bahia. “Na saída de um show em Itabuna, eu estava com minha irmã e alguns amigos quando um bandido nos abordou e mandou que entrássemos no carro. Ele nos fez rodar por vários lugares da periferia e, em determinado momento, saiu do veículo e efetuou dois disparos: um atingiu a perna do motorista e o outro me acertou na cabeça”, explicou.

“Como o carro estava em uma ladeira, acabou capotando com todos nós dentro — exceto o bandido, que conseguiu fugir. Pedimos ajuda na rodovia e algumas pessoas nos levaram ao hospital. Lá, acharam que o tiro tinha sido apenas de raspão e me mandaram para casa, já que o local não tinha estrutura adequada. No dia seguinte, comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte”, relatou Day Magalhães. Em meio ao drama, a modelo afirmou ter sido alvo de um verdadeiro milagre após ter sobrevivido sem sequelas.

“Após uma tomografia, os médicos descobriram que a bala estava alojada do lado direito da minha cabeça, acima da orelha. Disseram que eu tinha pouco tempo de vida e que provavelmente não sobreviveria. Mas, graças a Deus, sobrevivi e não tive sequelas. Ainda convivo com a bala alojada e faço tomografias a cada sete meses”, completou ela.

