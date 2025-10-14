Virginia Fonseca aparece com irmão de Vini Jr. em mansão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A influenciadora Virginia Fonseca recebeu em sua mansão em Mangaratiba José Oliveira Neto, irmão do jogador Vinícius Jr., gerando grande repercussão nas redes sociais. A visita surpreendeu os fãs e reacendeu especulações sobre a relação da influenciadora com o jogador.

Durante a manhã, Virginia compartilhou momentos jogando beach tennis ao lado de Netinho e de Tainá Militão, esposa de Éder Militão. “A gente mandou bem, mas perdemos”, comentou ela nos stories, mostrando a interação descontraída entre todos.

Após o término do relacionamento com Vini Jr., Virginia demonstrou carinho e proximidade com familiares do jogador. Ela publicou: “Adoro receber essa turma aqui em casa, sempre alto astral e divertido.” O encontro evidenciou a boa relação entre a influenciadora e os parentes do atleta, mantendo o clima leve e amigável.

Além da prática esportiva, a visita serviu para fortalecer os laços familiares. Nos stories, Virginia registrou risadas, conversas e brincadeiras, mostrando que a convivência foi marcada por alegria e descontração.

