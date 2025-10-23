Lucas Guimarães admite ‘deslumbramento’ no SBT: ‘Muita ilusão’
Lucas Guimarães, apresentador do Eita Lucas, no SBT, confessou que começou na emissora “deslumbrado” e “afoito”. Sem papas na língua, ele admitiu que precisou mudar de rota.
“Eu acho que eu estava muito afoito, muito deslumbrado, com muita ilusão. Hoje, estou mais com pé no chão. Entendo que o deslumbre já passou. A minha felicidade de ter um programa não passou, nada disso. O sonho continua ali ainda, é um sonho grande”, explicou no Programa Flávio Ricco, da LeoDias TV.
O apresentador revelou que mudou até esteticamente para chamar mais atenção na TV. “E agora estou mais magro, mais gostoso, perdi dez quilos… Porque o público gosta de ver gente bonita, senão desliga a TV. Eu tenho mais timing, brinco mais com as câmeras, me posiciono melhor”, disse.
Na mesma entrevista, Lucas admitiu que sabia que o início na carreira de apresentador não seria tranquilo. “Eu sabia que não seria fácil. Sendo de uma cidade pequena, nordestino, gay, sabia que teria muitos desafios pela frente, mas minha trajetória não me permite olhar para trás. O mundo é daqueles que se arriscam. E coragem é algo que nunca me faltou”, comentou.
