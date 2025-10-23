Filho de Carla Perez e Xanddy revela sobre ciúmes da noiva por assédio dos fãs na web

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Victor Alexandre, filho caçula de Carla Perez e Xanddy, ex-vocalista do Harmonia do Samba, têm feito o maior sucesso nas redes sociais com sua trajetória como personal coach.

O estudante de Cinesiologia e Nutrição, de 22 anos, atualmente mora nos Estados Unidos, e costuma compartilhar sua vida fitness com rotina de treinos, fotos do físico definido e musculoso, e a dieta. Prestes estrear em sua primeira competição de fisiculturismo, ele detalhou como iniciou as atividades no ramo.

Em entrevista à revista Quem, Victor Alexandre contou como descobriu sua paixão por ser personal. “Eu tinha bastante foco, uma pessoa da academia perguntou se eu tinha interesse em ser personal. Eu aceitei apenas pelo desafio e por gostar de treinar. Me encontrei realmente ao perceber que meu trabalho começou a impactar a vida das pessoas, principalmente, pessoas que sofriam de dores”, disse.

Atualmente noivo de Jarline Batista, o filho de Carla Perez e Xanddy confessou como costuma lidar com o assédio dos internautas. “Sim, recebo muitos elogios e cantadas. Eu encaro de uma forma leve e descontraída. Tem desde as cantadas mais leves e engraçadas, e algumas mais pesadas. Eu sempre lidei com isso tranquilamente, talvez, até por meus pais serem pessoas públicas, recebo isso de forma bem natural”, declarou.

Apesar do sucesso, não há ciúmes por parte da sua amada. “Ela também encara de forma bem leve. Até porque ela também tem muitos seguidores e recebe muitos elogios. Então, para a gente é um pouco natural”, disse Victor Alexandre, que pretende oficializar o casório até 2026. “Sim, ela é a mulher da minha vida! Estamos juntos há mais de seis anos e quero me casar com ela no ano que vem”, pontuou.

