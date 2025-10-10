Xanddy entrega segredo do início do relacionamento com Carla Perez

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, abriu o coração ao relembrar o início do romance com Carla Perez. O cantor chamou atenção ao ter confidenciado que a dançarina quem tomou a iniciativa no começo do relacionamento.

Em entrevista ao podcast De Hoje a Oito com Kadu Brandão, o músico detalhou como foi. “Conheci a mulher da minha vida, a minha esposa, então foi tudo ali [Carnaval de 2000]. Conheci Carla em outubro de 1999, aí a gente foi paquerando, paquerando e a coisa foi esquentando. Ela quem me pegou, né? A bicha é ligeira, mas eu adorei ser pego com ela”, revelou.

“O Carnaval foi imenso, fenomenal, de todos da minha vida ele é o maior. Estava com ‘Agachadinho’ e ‘Vem Neném’, conquistando o Brasil todo, tudo de uma vez. Aí eu estava num camarote, Daniela Mercury me chama na madrugada para o encontro de trios. Quando cheguei no Farol da Barra, tinha Gilberto Gil, Caetano Veloso e Moraes Moreira. Foi o Carnaval da minha vida”, relembrou Xanddy.

Em tempo, Xanddy e Carla Perez celebram 24 anos de casado no próximo dia 25 de outubro. Juntos, eles são pais de Camilly Vitória, de 23 anos, e de Victor Alexandre, de 22.

VEJA MAIS: Xanddy confessa lugar mais inusitado que já fez sexo com Carla Perez

O post Xanddy entrega segredo do início do relacionamento com Carla Perez foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.