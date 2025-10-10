Xanddy entrega segredo do início do relacionamento com Carla Perez
Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, abriu o coração ao relembrar o início do romance com Carla Perez. O cantor chamou atenção ao ter confidenciado que a dançarina quem tomou a iniciativa no começo do relacionamento.
Em entrevista ao podcast De Hoje a Oito com Kadu Brandão, o músico detalhou como foi. “Conheci a mulher da minha vida, a minha esposa, então foi tudo ali [Carnaval de 2000]. Conheci Carla em outubro de 1999, aí a gente foi paquerando, paquerando e a coisa foi esquentando. Ela quem me pegou, né? A bicha é ligeira, mas eu adorei ser pego com ela”, revelou.
“O Carnaval foi imenso, fenomenal, de todos da minha vida ele é o maior. Estava com ‘Agachadinho’ e ‘Vem Neném’, conquistando o Brasil todo, tudo de uma vez. Aí eu estava num camarote, Daniela Mercury me chama na madrugada para o encontro de trios. Quando cheguei no Farol da Barra, tinha Gilberto Gil, Caetano Veloso e Moraes Moreira. Foi o Carnaval da minha vida”, relembrou Xanddy.
Em tempo, Xanddy e Carla Perez celebram 24 anos de casado no próximo dia 25 de outubro. Juntos, eles são pais de Camilly Vitória, de 23 anos, e de Victor Alexandre, de 22.
