Filho de Xanddy e Carla Perez se prepara para o seu 1º campeonato de fisiculturismo
O filho de Xanddy e Carla Perez, Victor Alexandre, anunciou que vai disputar seu primeiro campeonato de fisiculturismo. A notícia foi compartilhada nas redes sociais na quarta-feira (15). “Vamos ver até onde posso chegar aplicando tudo que estudo e vivo: cinesiologia, nutrição e muita disciplina! Vai ser intenso, louco e transformador”, afirmou o jovem de 22 anos.
A competição será no dia 1º de novembro, dando a Victor Alexandre 16 dias de preparação. Ele esclareceu que não usa anabolizantes e competirá no modelo “não testada”, enfrentando atletas que podem fazer uso de substâncias. O jovem será seu próprio coach e mostrará treinos, dieta e rotina de preparação nas redes sociais. “Vou colocar meus estudos e experiência para ralar”, brincou.
O atleta recebeu incentivo dos pais e da irmã. Xanddy disse: “Estarei com você parte desses 16 dias e vou te ajudar, filho. Fique tranquilo. Te amo”, enquanto Carla Perez comentou: “Já pode começar a sofrer? Por que mãe tem que passar por essas provações? TE AMOOOOOO”. A irmã, Camilly Victoria, completou: “Tanto orgulho de você, sempre!!!!!! já ganhou”.
Desde junho, Victor Alexandre vem chamando atenção nas redes por seu corpo definido, desmentindo rumores de uso de anabolizantes. Ele explicou que, em cinco anos, ganhou 20 kg com treino, dieta e disciplina: “Transformação natural dos 16 aos 21 anos: de 75 kg para 95 kg”.
