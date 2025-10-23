fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Clássico mexicano pode ser reprisado no lugar de ‘Maria do Bairro’ após mais de 20 anos

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 23/10/2025 às 7:42
O SBT deve seguir apostando em novelas clássicas no horário vespertino, e considera a possibilidade de emplacar a reprise de Salomé (2001), trama mexicana exibida originalmente em 2002 pelo canal.

De acordo com informações divulgadas pelo Febre Latina, o dramalhão estrelado por Edith González e Guy Ecker é um dos principais nomes cotados para substituir Maria do Bairro (1995), cujo término está programado para o final do mês de novembro. Oficialmente, o SBT ainda não confirmou qual será a próxima novela a ocupar o horário.

Exibida apenas uma vez no Brasil, entre março e outubro de 2002, Salomé registrou média geral de 7,3 pontos na Grande São Paulo, e derrubou a audiência herdada de sua antecessora, A Alma Não Tem Cor (8,2).

A trama, inclusive, ficou marcada por polêmicas, especialmente por abordar temas considerados sensíveis à época. Um dos pontos mais comentados foi a representação da homossexualidade, com um personagem gay que se disfarçava de drag queen e teve um desfecho trágico que rendeu grande repercussão entre o público.

Salomé
Salomé (Foto: Divulgação)

VEJA MAIS: Gusttavo Lima pode ter especial de Natal cancelado pelo SBT em 2025

Tags