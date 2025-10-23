Clássico mexicano pode ser reprisado no lugar de ‘Maria do Bairro’ após mais de 20 anos
Clique aqui e escute a matéria
O SBT deve seguir apostando em novelas clássicas no horário vespertino, e considera a possibilidade de emplacar a reprise de Salomé (2001), trama mexicana exibida originalmente em 2002 pelo canal.
De acordo com informações divulgadas pelo Febre Latina, o dramalhão estrelado por Edith González e Guy Ecker é um dos principais nomes cotados para substituir Maria do Bairro (1995), cujo término está programado para o final do mês de novembro. Oficialmente, o SBT ainda não confirmou qual será a próxima novela a ocupar o horário.
Exibida apenas uma vez no Brasil, entre março e outubro de 2002, Salomé registrou média geral de 7,3 pontos na Grande São Paulo, e derrubou a audiência herdada de sua antecessora, A Alma Não Tem Cor (8,2).
A trama, inclusive, ficou marcada por polêmicas, especialmente por abordar temas considerados sensíveis à época. Um dos pontos mais comentados foi a representação da homossexualidade, com um personagem gay que se disfarçava de drag queen e teve um desfecho trágico que rendeu grande repercussão entre o público.
VEJA MAIS: Gusttavo Lima pode ter especial de Natal cancelado pelo SBT em 2025
O post Clássico mexicano pode ser reprisado no lugar de ‘Maria do Bairro’ após mais de 20 anos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.