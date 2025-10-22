Juan Jullian fala sobre estreia como autor da próxima novela das sete da Globo: “Tento me blindar”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Juan Jullian foi recentemente anunciado como autor da futura novela das sete da Globo. O roteirista, de 28 anos, fará sua estreia como titular de Próxima Página, a trama substituta de Coração Acelerado, que entra em cartaz no lugar de Dona de Mim, a partir de janeiro de 2026.

Em entrevista ao jornal O Globo, o autor detalhou as expectativas pelo projeto. “Para mim, parecia muito distante escrever uma novela. Eu cresci assistindo com meus avós. A faixa preferida do meu avô, que morreu no final de 2023, era a das 19h. Então, é mágico ocupar este lugar. Realização de um sonho e concretização de um trabalho”, disse.

Jullian, que foi colaborador de Rosane Svartman em Dona de Mim, adiantou que Próxima Página narrará a história de Íris, jovem do interior de São Paulo que tem o sonho de ser escritora, e conhecerá Cássio, que é seu grande ídolo. Ele estará em bloqueio criativo desde a morte da mulher, e ela viverá um triângulo amoroso com João, seu amor de infância.

“Tento me blindar”

Nos preparativos, o autor novato da Globo não esconde a ansiedade pelo primeiro projeto solo com uma novela, mas se mantém firme. “Estou focado no processo. Tento me blindar de barulhos externos. Escrevo 12 horas por dia. Nas horas vagas, penso, leio e busco referências. Bate um friozinho na barriga, mas parte da graça é essa adrenalina. É o que torna o trabalho prazeroso”, detalhou Juan.

