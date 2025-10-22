Globo anuncia substituta de A Viagem

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 22/10/2025 às 12:50
A TV Globo confirmou nesta quarta-feira (22) que a novela “Rainha da Sucata” será a próxima atração do Vale a Pena Ver de Novo, substituindo “A Viagem” a partir de 3 de novembro. Escrita por Silvio de Abreu, a produção marcou época ao retratar o contraste entre os novos ricos e a tradicional elite paulista. A protagonista Regina Duarte interpretava Maria do Carmo, enquanto Gloria Menezes deu vida à icônica vilã Laurinha Figueroa.

O folhetim estreou originalmente em 1990, em um momento histórico do país. No mesmo dia da estreia, o governo Fernando Collor de Mello anunciou o confisco das poupanças, o que levou a equipe a “reescrever e regravar capítulos às pressas” para adaptar o enredo à nova realidade econômica do Brasil.

Entre os grandes destaques do elenco está Aracy Balabanian, que conquistou o público com Dona Armênia e seu inesquecível bordão “eu quero colocar o prédio na chon”. Outro marco da produção foi a abertura vibrante ao som de Sidney Magal, com a contagiante “Me Chama Que Eu Vou”, embalada pelo ritmo da lambada que dominava o país na época.

Além dos protagonistas, o elenco reunia nomes de peso como Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Lima Duarte, Antônio Fagundes, Cláudia Raia, Patrícia Pillar, Marcello Novaes, Nicette Bruno, Marisa Orth, Claudia Ohana, Mauricio Mattar e Lolita Rodrigues, reforçando o sucesso de uma das novelas mais emblemáticas dos anos 90.

