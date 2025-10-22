Colunista detona corte no show de Gilberto Gil pelo Multishow: ‘Desrespeito’
A transmissão do encerramento da turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil, exibido pelo Multishow no último sábado (18), recebeu nota zero da colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo. O motivo? Encerrou a transmissão no meio da última música do artista.
“Nota zero para a interrupção na transmissão do show de Gilberto Gil no meio da última canção, no Multishow. Desrespeito com o público. E para a participação de um mentalista durante o especial sobre Arlindo Cruz no Caldeirão. Nada a ver”, disparou.
Nos comentários, os internautas concordaram com a crítica da jornalista. “Fiquei com tanta raiva na hora que a comentarista entrou gritou feito uma gralha no meio da última música!”, “Foi horrível! Além da interrupção, o comportamento da comentarista que gritava”, “Foi um desrespeito coM Gil, com público presente e o que acompanhava a transmissão. Não podiam ter esperado só mais uns minutos pra acabar a música e entrar?”, foram algumas opiniões.
Por falar de Gilberto Gil, durante o espetáculo, ele recebeu a participação de Roberto Carlos. O momento inusitado foi bastante emocionante para o público.