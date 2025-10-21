Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Virginia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (21) ao posar só de toalha e mostrar o novo visual loiro. A influenciadora compartilhou o clique nas redes sociais e se declarou: “Apaixonada nesse cabelo”.

O novo visual é resultado de quase 24 horas no salão, enquanto Virginia se preparava para gravar seu programa, Sabadou. Nas redes, ela comemorou: “Oi, loiro, voltei, tava com saudade, pô…”.

Virginia Fonseca surge seminua em clique e mostra novo visual (Foto: Reprodução/Instagram)

Entre os comentários, chamou atenção a reação de Vini Jr., jogador do Real Madrid, com quem a influenciadora retomou o affair. Virginia já havia afirmado que daria uma nova chance ao jogador, após desentendimentos que vieram à tona com prints de conversas compartilhadas por Day Magalhães.

O romance ganhou reforço recentemente, quando Vini Jr. enviou um buquê de flores acompanhado de bilhete. Virginia elogiou a atitude: “Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Agradeci pelo texto”.

O post Virginia Fonseca surge seminua em clique e mostra novo visual foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.