Diego Cruz faz confissões inéditas sobre namoro com Bianca Andrade

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/10/2025 às 8:14
Diego Cruz abriu o coração e fez confissões inéditas sobre o relacionamento vivido com Bianca Andrade. O ator oficializou o namoro com a influenciadora digital em maio deste ano, e estão juntos desde então.

Em entrevista à revista Quem, o artista não poupou elogios, e destacou a admiração pela empresária. “Estar com a Bianca é ser inspirado todos os dias. (…) É uma mulher por quem sou apaixonado, que me inspira, e a gente quis trazer essa brincadeira juntos. Então, tô muito feliz”, contou.

Diego Cruz, ainda, reagiu também ao ter sido chamado de ‘green flag’, termo popular usado para se referir a comportamentos positivos e saudáveis em um relacionamento, o oposto de uma red flag.

“Eu me sinto feliz! Que bom, acho que é o mínimo, na verdade. É o mínimo que ela merece: um cara parceiro, compreensivo, respeitador. E eu sou muito apaixonado, então acho que é o mínimo eu dar tudo o que ela merece”, declarou ele.

