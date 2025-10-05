Vitória Strada revela detalhes inéditos sobre affair com Bianca Andrade
Recentemente, Bianca Andrade chamou atenção ao ter revelado que já viveu romance com Vitória Strada. A influenciadora, empresária e ex-BBB, que é bissexual assumida, confessou que ficou com a atriz, que também participou do reality show da Globo.
Em entrevista ao jornal O Globo, a artista fez confissões inéditas sobre o envolvimento com Boca Rosa, e admitiu não ter se espantado com a repercussão do assunto entre os internautas, pelo contrário.
“Eu e Bianca ainda somos amigas. Eu a admiro muito, ela é uma mulher. Ela está namorando agora e temos total respeito pela vida uma da outra. Isso é o mais legal de tudo. Continuo e quero continuar sendo amiga dela”, disse Vitória Strada, que atualmente namora o ator Daniel Rocha. Bem resolvida com os rumores, a atriz assegurou não se importar com fofocas associadas ao seu nome na mídia.
“As pessoas adoram uma fofoca, é natural essa curiosidade. Eu lido de forma tranquila com isso. As pessoas sabem da minha vida, não tenho nada para esconder. Lógico que eu não fico falando: “Olha, gente, quinta-feira passada eu fiz tal coisa”. Mas, no momento em que sai alguma matéria, eu não me importo”, pontuou Vitória.
