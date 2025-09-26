‘Ela é maravilhosa’, diz Boca Rosa ao comentar affair com atriz
Durante participação no Match o Papo, do Tinder, apresentado por Valentina Bandeira, Bianca Andrade falou sobre momentos pessoais e profissionais importantes. A influenciadora confirmou pela primeira vez que viveu um affair com a atriz Vitória Strada, assunto já comentado por fãs nas redes.
“Vitória é maravilhosa, uma fofa”, disse Bianca, explicando que a relação não evoluiu e que atualmente as duas mantêm uma amizade respeitosa.
Novo relacionamento e mudanças na vida amorosa
Além de relembrar o passado, Bianca falou sobre o namoro com o ator e influenciador Diego Cruz. O primeiro contato ocorreu em um after do Numanice, projeto da cantora Ludmilla.
Ela revelou que em outros relacionamentos se sentiu julgada por priorizar a carreira. “Diego respeita meu espaço e minha rotina profissional”, afirmou sobre o novo parceiro.
