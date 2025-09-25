fechar
Bianca Andrade desabafa sobre relacionamento aberto: ‘Não conseguia confiar’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/09/2025 às 7:06
Bianca Andrade, influencer, contou, na última terça-feira (23), a sua experiência, frustrante, com relacionamento aberto e público, em uma entrevista para Valentina Bandeira no canal do Tinder.

“As vezes em que eu tive relacionamento aberto – público foi um – é que eu não estava me sentindo segura com a pessoa. Como eu não conseguia confiar, eu tinha duas opções: ou cortar de vez ou propor isso e ver se ia funcionar. Tem várias regras, vários combinados. Mas depois eu percebi isso, que eu só abri porque eu não me sentia segura com a pessoa”, explicou.

Na mesma entrevista, Bianca comentou sobre o atual romance com o ator Diego Cruz. Ela confessou que a química foi imediata.

“O beijo encaixou. Quando encaixou, já deu um caldo ali. A gente começou a conversar e eu comecei a ver que ele é um cara muito legal. Comecei a olhar de uma forma diferente”, disse.

