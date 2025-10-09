Bianca Andrade fala sobre amizade do namorado com várias mulheres: ‘É uma green flag’
Clique aqui e escute a matéria
Bianca Andrade, de 30 anos, revelou que não se incomoda com as amizades femininas do namorado, Diego Cruz, de 29. O casal assumiu o romance publicamente em maio deste ano.
A influenciadora, conhecida como Boca Rosa, destacou que essas relações foram um bom sinal para ela. “Ele tem várias amigas mulheres e isso pra mim foi uma coisa muito boa, do tipo ‘cara, ele é um cara legal’”, disse Bianca. “Sei que parece papo da boca pra fora, mas isso pra mim é uma green flag”.
“O cara quando consegue ter amizade, mas amizade de verdade e não putariazinha e palhaçadinha, é uma coisa que eu admiro”, completou Bianca. Ela elogiou Diego pelas amizades sinceras e pela forma respeitosa de se relacionar com as mulheres.
O termo green flag indica sinais positivos e comportamentos saudáveis em relacionamentos. É o oposto das red flags, que mostram atitudes negativas e prejudiciais no convívio amoroso, de amizade ou profissional.
