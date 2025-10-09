fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Bianca Andrade fala sobre amizade do namorado com várias mulheres: ‘É uma green flag’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/10/2025 às 12:51
Bianca Andrade fala sobre amizade do namorado com várias mulheres: ‘É uma green flag’
Bianca Andrade fala sobre amizade do namorado com várias mulheres: ‘É uma green flag’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Bianca Andrade, de 30 anos, revelou que não se incomoda com as amizades femininas do namorado, Diego Cruz, de 29. O casal assumiu o romance publicamente em maio deste ano.

A influenciadora, conhecida como Boca Rosa, destacou que essas relações foram um bom sinal para ela. “Ele tem várias amigas mulheres e isso pra mim foi uma coisa muito boa, do tipo ‘cara, ele é um cara legal’”, disse Bianca. “Sei que parece papo da boca pra fora, mas isso pra mim é uma green flag”.

Veja também: Vitória Strada revela detalhes inéditos sobre affair com Bianca Andrade

“O cara quando consegue ter amizade, mas amizade de verdade e não putariazinha e palhaçadinha, é uma coisa que eu admiro”, completou Bianca. Ela elogiou Diego pelas amizades sinceras e pela forma respeitosa de se relacionar com as mulheres.

O termo green flag indica sinais positivos e comportamentos saudáveis em relacionamentos. É o oposto das red flags, que mostram atitudes negativas e prejudiciais no convívio amoroso, de amizade ou profissional.

O post Bianca Andrade fala sobre amizade do namorado com várias mulheres: ‘É uma green flag’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Vitória Strada revela detalhes inéditos sobre affair com Bianca Andrade
Bianca Andrade

Vitória Strada revela detalhes inéditos sobre affair com Bianca Andrade
Bianca Andrade desabafa sobre relacionamento aberto: ‘Não conseguia confiar’
Bianca Andrade

Bianca Andrade desabafa sobre relacionamento aberto: ‘Não conseguia confiar’

Compartilhe

Tags