De toalha, Virginia Fonseca exibe novo loiro e se diz ‘apaixonada’
Virginia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu os seguidores ao surgir apenas de toalha e exibir o novo tom de loiro nesta terça-feira (21). A influenciadora mostrou o resultado da transformação capilar nas redes sociais e escreveu: “Apaixonada nesse cabelo”. O vídeo, gravado enquanto ela se preparava para o programa Sabadou, rendeu elogios e grande repercussão entre os fãs.
A mudança de visual veio após um longo dia de cuidados no salão. Na segunda-feira (20), Virginia contou que passou quase 24 horas no local para conquistar o novo loiro e brincou ao dizer: “Oi, loiro, voltei, tava com saudade, pô…”. Entre os diversos comentários, o que mais chamou atenção foi o de Vini Jr., jogador do Real Madrid, que reagiu com um emoji apaixonado.
Dias antes, Virginia havia revelado que estava disposta a dar uma nova chance ao atleta. O relacionamento dos dois enfrentou turbulências após a modelo Day Magalhães, de 26 anos, divulgar supostos prints de conversas íntimas com o jogador. “Sim, tudo é real”, garantiu Day, explicando que decidiu expor o caso por manter contato com Vini desde maio.
Apesar da polêmica, Virginia parece ter aceitado as desculpas do craque. “Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Agradeci pelo texto”, contou a influenciadora, confirmando que o jogador também enviou flores acompanhadas de um bilhete.
