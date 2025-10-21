De toalha, Virginia Fonseca exibe novo loiro e se diz ‘apaixonada’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Virginia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu os seguidores ao surgir apenas de toalha e exibir o novo tom de loiro nesta terça-feira (21). A influenciadora mostrou o resultado da transformação capilar nas redes sociais e escreveu: “Apaixonada nesse cabelo”. O vídeo, gravado enquanto ela se preparava para o programa Sabadou, rendeu elogios e grande repercussão entre os fãs.

A mudança de visual veio após um longo dia de cuidados no salão. Na segunda-feira (20), Virginia contou que passou quase 24 horas no local para conquistar o novo loiro e brincou ao dizer: “Oi, loiro, voltei, tava com saudade, pô…”. Entre os diversos comentários, o que mais chamou atenção foi o de Vini Jr., jogador do Real Madrid, que reagiu com um emoji apaixonado.

Veja também: Karoline Lima explica motivo de deixar de seguir Virginia Fonseca nas redes sociais

Dias antes, Virginia havia revelado que estava disposta a dar uma nova chance ao atleta. O relacionamento dos dois enfrentou turbulências após a modelo Day Magalhães, de 26 anos, divulgar supostos prints de conversas íntimas com o jogador. “Sim, tudo é real”, garantiu Day, explicando que decidiu expor o caso por manter contato com Vini desde maio.

Apesar da polêmica, Virginia parece ter aceitado as desculpas do craque. “Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Agradeci pelo texto”, contou a influenciadora, confirmando que o jogador também enviou flores acompanhadas de um bilhete.

O post De toalha, Virginia Fonseca exibe novo loiro e se diz ‘apaixonada’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.