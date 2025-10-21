Claudia Raia ficou insatisfeita com papel em Terra Nostra: “Novela bem confusa”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Claudia Raia revelou ter enfrentado decepções durante sua participação em Terra Nostra, novela exibida originalmente entre 1999 e 2000 e atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama, a atriz vive Hortência, uma espanhola que se envolve em um enredo dominado por personagens italianos. “Foi bem complicado para mim”, contou a artista, explicando que o autor Benedito Ruy Barbosa havia idealizado uma história sobre a submissão feminina e a violência doméstica.

A atriz se dedicou intensamente ao papel, chegando a estudar o sotaque espanhol. No entanto, a personagem acabou sendo reduzida. “O Benedito vai declinar de sua personagem, porque acha que não está do tamanho que ele gostaria de te oferecer”, ouviu de Jayme Monjardim, diretor da novela.

Mesmo desapontada, Claudia decidiu continuar. “Não existem pequenos papéis, existem pequenos atores. Vamos fazer”, afirmou, destacando que o projeto foi uma grande lição profissional. Ela lembrou que a personagem acabou sem o desenvolvimento esperado: “Fiquei meses grávida e nunca tinha a criança. Foi uma novela bem confusa e desafiadora para mim.”

Apesar dos contratempos, a atriz ressaltou que guarda boas lembranças da equipe. “Acabou que virou uma novela histórica, e gostei muito de participar dela, mesmo com esses percalços”, declarou. Em sua autobiografia, Sempre Raia um Novo Dia, ela completou: “Sobrevivi a Terra Nostra com minha personagem que não aconteceu. Ficou a lição: quando um autor não quer, não adianta insistir.”

