Claudia Raia fratura tornozelo durante peça e cancela apresentações: ‘Triste’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/10/2025 às 12:20
Claudia Raia fraturou o tornozelo durante o espetáculo Cenas da Menopausa em Goiânia, no último fim de semana. O acidente obrigou a atriz a suspender apresentações.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Claudia explicou: “Sofri um entorse [ruptura de ligamento] no tornozelo esquerdo, no sábado à noite, em Goiânia, quando estava fazendo o [espetáculo] Cenas da Menopausa, e achei que era apenas um entorse.” A ressonância revelou uma fratura na fíbula pequena, impedindo sua participação nos shows seguintes.

A atriz lamentou: “Estou triste em um grau que vocês nem imaginam, porque criei uma expectativa enorme para essa temporada, principalmente para João Pessoa.” Os ingressos serão reembolsados integralmente.

O Teatro Riachuelo e o Festival de Teatro do Rio também suspenderam apresentações entre 16 e 19 de outubro. “Por recomendação médica, a atriz Claudia Raia precisará se afastar temporariamente dos palcos,” informaram, desejando uma recuperação tranquila.

