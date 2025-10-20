‘Tava com saudade’: Virginia muda visual, surge loiríssima e fãs fazem comparação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aos 26 anos, Virginia Fonseca decidiu mudar o visual e encantou os seguidores ao aparecer com os fios loiríssimos nas redes sociais. A influenciadora compartilhou o resultado com bom humor, escrevendo: “Oi, loiro, voltei, tava com saudade, pô…”. A publicação rapidamente viralizou e recebeu uma enxurrada de elogios.

A transformação começou às 10h40 de domingo (19) e só terminou às 8h da manhã de segunda-feira (20). Em menos de meia hora, o post já ultrapassava 600 mil curtidas. Entre os comentários, Poliana Rocha reagiu com um “Amei”, enquanto Tainá Castro brincou: “Pqp”. Seguidores exaltaram o novo visual com frases como “Esse loirão é sua marca registrada” e “A cara da riqueza”.

Veja também: Virginia Fonseca aparece com irmão de Vini Jr. em mansão

Alguns internautas compararam Virginia a Marina Ruy Barbosa, enquanto outros citaram o ditado: “Quando uma mulher muda o cabelo… esquece”. A mudança ocorre em meio a rumores de reconciliação com Vini Jr., após a influenciadora cantar uma música sobre saudade.

O affair entre os dois terminou após a modelo Day Magalhães divulgar prints de conversas com o jogador. Depois do episódio, Vini Jr. pediu desculpas publicamente e chegou a enviar flores para Virginia, reacendendo boatos de reaproximação.

