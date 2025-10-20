fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

‘Tava com saudade’: Virginia muda visual, surge loiríssima e fãs fazem comparação

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/10/2025 às 13:17
‘Tava com saudade’: Virginia muda visual, surge loiríssima e fãs fazem comparação
‘Tava com saudade’: Virginia muda visual, surge loiríssima e fãs fazem comparação - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Aos 26 anos, Virginia Fonseca decidiu mudar o visual e encantou os seguidores ao aparecer com os fios loiríssimos nas redes sociais. A influenciadora compartilhou o resultado com bom humor, escrevendo: “Oi, loiro, voltei, tava com saudade, pô…”. A publicação rapidamente viralizou e recebeu uma enxurrada de elogios.

A transformação começou às 10h40 de domingo (19) e só terminou às 8h da manhã de segunda-feira (20). Em menos de meia hora, o post já ultrapassava 600 mil curtidas. Entre os comentários, Poliana Rocha reagiu com um “Amei”, enquanto Tainá Castro brincou: “Pqp”. Seguidores exaltaram o novo visual com frases como “Esse loirão é sua marca registrada” e “A cara da riqueza”.

Veja também: Virginia Fonseca aparece com irmão de Vini Jr. em mansão

Alguns internautas compararam Virginia a Marina Ruy Barbosa, enquanto outros citaram o ditado: “Quando uma mulher muda o cabelo… esquece”. A mudança ocorre em meio a rumores de reconciliação com Vini Jr., após a influenciadora cantar uma música sobre saudade.

O affair entre os dois terminou após a modelo Day Magalhães divulgar prints de conversas com o jogador. Depois do episódio, Vini Jr. pediu desculpas publicamente e chegou a enviar flores para Virginia, reacendendo boatos de reaproximação.

O post ‘Tava com saudade’: Virginia muda visual, surge loiríssima e fãs fazem comparação foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Karoline Lima explica motivo de deixar de seguir Virginia Fonseca nas redes sociais
Karoline Lima

Karoline Lima explica motivo de deixar de seguir Virginia Fonseca nas redes sociais
Karoline Lima abre o jogo sobre suposto desentendimento com Virginia Fonseca após unfollow
Karoline Lima

Karoline Lima abre o jogo sobre suposto desentendimento com Virginia Fonseca após unfollow

Compartilhe

Tags