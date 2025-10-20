Quem é a bailarina que está grávida de Gabriel Medina
Neste domingo (19), Gabriel Medina surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto que sugere que ele e Isabella Arantes podem estar esperando o primeiro filho. Embora o casal ainda não tenha confirmado oficialmente, amigos do surfista comemoraram a novidade nos comentários da postagem.
Os rumores sobre o relacionamento começaram em junho, com fotos do casal em locais semelhantes, passeios pela Bahia e até compartilhando o mesmo morango do amor nos stories. Mais tarde, Gabriel reforçou o clima de mistério ao publicar uma foto da modelo com a legenda apenas com emojis: “”.
Com 27 anos, natural de Aparecida do Norte, Isabella é modelo, dona de uma marca de biquínis e acumula mais de 1 milhão de seguidores. Ela já foi bailarina do “Domingão do Faustão” e atualmente é assistente de palco do “Domingo Legal”, além de ter desfilado como musa do Salgueiro em 2025. “Estou com coração acelerado e ‘explodindo de felicidade’ por fazer parte da família Salgueirense”, escreveu ela.
Antes de se envolver com Medina, Isabella teve um relacionamento com Zé Felipe, chegando a ficar noiva do cantor em 2019, pouco antes de ele começar o namoro com Virginia Fonseca.
