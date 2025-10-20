Quem é a bailarina que está grávida de Gabriel Medina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (19), Gabriel Medina surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto que sugere que ele e Isabella Arantes podem estar esperando o primeiro filho. Embora o casal ainda não tenha confirmado oficialmente, amigos do surfista comemoraram a novidade nos comentários da postagem.

Os rumores sobre o relacionamento começaram em junho, com fotos do casal em locais semelhantes, passeios pela Bahia e até compartilhando o mesmo morango do amor nos stories. Mais tarde, Gabriel reforçou o clima de mistério ao publicar uma foto da modelo com a legenda apenas com emojis: “”.

Veja também: Gabriel Medina abre o jogo sobre cuidados com a aparência: ‘Pessoa vaidosa’

Com 27 anos, natural de Aparecida do Norte, Isabella é modelo, dona de uma marca de biquínis e acumula mais de 1 milhão de seguidores. Ela já foi bailarina do “Domingão do Faustão” e atualmente é assistente de palco do “Domingo Legal”, além de ter desfilado como musa do Salgueiro em 2025. “Estou com coração acelerado e ‘explodindo de felicidade’ por fazer parte da família Salgueirense”, escreveu ela.

Antes de se envolver com Medina, Isabella teve um relacionamento com Zé Felipe, chegando a ficar noiva do cantor em 2019, pouco antes de ele começar o namoro com Virginia Fonseca.

O post Quem é a bailarina que está grávida de Gabriel Medina foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.