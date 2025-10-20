fechar
Musa do Fluminense, Lu Roche coloca bumbum gigante para jogo só de fio-dental

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/10/2025 às 18:09
Lu Roche, Musa do Fluminense conhecida também como Loira Viking, tem despertado a atenção dos internautas nas redes sociais. Por lá, a musa adora exibir suas curvas poderosas em trajes mínimos, levanto fãs e admiradores ao delírio.

Outro dia, por exemplo, a belíssima representante do Fluminense no concurso Musa do Brasileirão, postou uma foto ousado em que surge colocando seu bumbum gigante para jogo usando apenas fio-dental.

Na ocasião, ela posou de ladinho, sentada no tapete. Com a calcinha vermelha bem cavada, ela deu um verdadeiro show de sensualidade e recebeu centenas de elogios fervorosos.

Além de Musa do Fluminense, a Loira Viking também trabalha como modelo e influenciadora. A gata ainda comercializa conteúdos adultos em plataformas como OnlyFans e Privacy.

Musa do Fluminense (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Musa do Fluminense posa nua e com corpo pintado nas cores do time

