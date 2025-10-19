fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Você sabia? Suposto racismo em ‘A Viagem’ movimentou os bastidores da Globo em 1994

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 19/10/2025 às 20:08
Você sabia? Suposto racismo em ‘A Viagem’ movimentou os bastidores da Globo em 1994
Você sabia? Suposto racismo em ‘A Viagem’ movimentou os bastidores da Globo em 1994 - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A Viagem (1994), que já se consagrou como um verdadeiro clássico das novelas, está em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, em sua reta final, e assim como há 31 anos, continua sensibilizando o Brasil ao tratar a morte dos personagens.

No folhetim, metaforicamente as pessoas boas iam para o céu, enquanto os ‘perturbados espiritualmente’ eram encaminhados para o limbo, local onde o vilão, Alexandre (Guilherme Fontes), ficou destinado por quase todo o tempo na novela.

Na época, uma grande polêmica tomou conta dos bastidores da Globo: a dúvida era entender porque não havia pessoas negras no céu. O fato, inclusive, virou assunto na mídia à época. “Eles pediram gente de todo o tipo, negro, branco, japonês e índio, mas nas primeiras gravações os negros quase não apareceram”, disse o produtor Carlos Dias, da agência de figurantes Ceumar, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 1994.

Logo, a ausência de pessoas pretas foi alvo de reclamações, endereçadas por entidades do movimento nefro. Diante da proporção, a Globo solicitou que A Viagem investisse na aparição de personagens negros. A saudosa atriz Léa Garcia (1933-2023), inclusive, foi a primeira a surgir depois de muito tempo.

VEJA MAIS: Globo define autora de ‘Floribella’ como roteirista do filme baseado na novela ‘A Viagem’

O post Você sabia? Suposto racismo em ‘A Viagem’ movimentou os bastidores da Globo em 1994 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/10)? Confira a programação completa
Futebol na TV

Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/10)? Confira a programação completa
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags