fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Filha de Neymar leva bolada na cabeça após partida entre Santos e Corinthians

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/10/2025 às 10:14
Filha de Neymar leva bolada na cabeça após partida entre Santos e Corinthians
Filha de Neymar leva bolada na cabeça após partida entre Santos e Corinthians - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, passou por um susto na noite de quarta-feira (15), na Vila Belmiro, em Santos (SP). A menina brincava próxima ao gramado com o pai quando foi atingida por uma bola na cabeça e quase caiu. “Ela corre chorando para os braços de Neymar, que a ampara imediatamente”, relataram as imagens registradas por torcedores e pela equipe do jogador.

O episódio aconteceu após o apito final, e apesar do susto, Mavie logo se recuperou. O momento chamou atenção também pelo visual da pequena: ela usava um conjunto rosa e branco com camisa personalizada do Santos e bolsa Dior, avaliada em cerca de R$ 13 mil. Bruna Biancardi, que acompanhava a filha, vestia Saint Laurent, de aproximadamente R$ 17 mil.

Veja também: Rumor de crise ganha força, e Neymar corta ‘rede de apoio’

Horas antes, Neymar compartilhou vídeos da filha empolgada para assistir à partida. Apesar de se recuperar de uma lesão no joelho, o jogador presenciou a vitória do Santos nas cadeiras próximas ao campo. O Peixe venceu por 3 a 1, com gols de Zé Rafael, Barreal e Rollheiser, enquanto Raniele descontou para o Corinthians.

A vitória afastou o Santos da zona de rebaixamento e aumentou a pressão sobre o técnico Dorival Júnior, suspenso na rodada e substituído por seu auxiliar Lucas Silvestre, enquanto os torcedores celebravam momentos de emoção e alegria com Mavie e o craque.

O post Filha de Neymar leva bolada na cabeça após partida entre Santos e Corinthians foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Rumor de crise ganha força, e Neymar corta ‘rede de apoio’
Neymar

Rumor de crise ganha força, e Neymar corta ‘rede de apoio’
Bruna Biancardi e Neymar aparecem juntos após rumores de crise no relacionamento
FAMOSOS

Bruna Biancardi e Neymar aparecem juntos após rumores de crise no relacionamento

Compartilhe

Tags