Rumor de crise ganha força, e Neymar corta ‘rede de apoio’

A relação entre Neymar e Bruna Biancardi parece atravessar um novo momento delicado. Pessoas próximas ao casal têm comentado sobre um possível afastamento. Desde o episódio em que Bruna criticou publicamente a ligação de Virginia Fonseca para o jogador, o clima entre eles esfriou. Fontes afirmam que o atleta tem evitado a presença constante de amigos e conhecidos em suas residências.

Antes, a missionária Adenácia Anastácia era uma presença constante na vida do casal, mas agora está distante. Ela chegou ao convívio de Bruna por meio de Rafaella Santos e se tornou uma das principais confidentes da influenciadora.

No último fim de semana, Neymar participou de um torneio de pôquer em Mangaratiba e de um evento da Kings League, enquanto Bruna jantava com amigas. “Estamos sentindo sua falta na casa da Bruna”, comentou uma seguidora sobre a ausência da missionária.

As aparições conjuntas do casal diminuíram. A última foi na festa de aniversário da filha, Mavie. Desde então, nada mais foi compartilhado, reforçando os rumores de crise.

