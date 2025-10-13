Bruna Biancardi e Neymar aparecem juntos após rumores de crise no relacionamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em meio a especulações sobre um novo afastamento, influenciadora publica foto beijando o jogador durante a festa de aniversário da filha Mavie

Bruna Biancardi e Neymar voltaram a aparecer juntos nas redes sociais em meio aos rumores de crise no relacionamento. Nesta segunda-feira (13), a influenciadora publicou uma foto beijando o jogador em um carrossel de imagens do aniversário de 2 anos da filha do casal, Mavie, comemorado no último dia 2 de outubro.

Apesar do registro carinhoso, boatos de que os dois estariam enfrentando um novo distanciamento continuam circulando. Segundo o jornal Extra, as tensões teriam começado após Bruna questionar publicamente uma ligação feita por Virginia Fonseca para Neymar durante a madrugada. O episódio teria causado desconforto no casal e levado ambos a se afastarem de amigos e pessoas próximas.

Fontes afirmam que Neymar tem evitado grandes grupos em suas casas e restringido a presença de conhecidos. A missionária Adenácia Anastácia, que costumava acompanhar o casal em momentos delicados e foi importante na reconciliação após a traição do jogador em 2023, também não faz mais parte do convívio íntimo dos dois.

No último fim de semana, Neymar viajou para Mangaratiba com seus “parças”, enquanto Bruna não o acompanhou. O atleta ainda participou de um evento da Kings League antes de retornar para Santos.

Já Bruna passou os dias com amigas, participou de um jantar e, no domingo, marcou presença na inauguração de uma atração no parque Beto Carrero, sem as filhas. O fato de ela não ter utilizado as aeronaves do marido e ter voltado de carona reforçou as especulações sobre o momento delicado na relação.