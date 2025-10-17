Web aprova Alexandro Nero dando ‘banana’ para o Brasil em Vale Tudo: ‘Divertiu’
No penúltimo capítulo de Vale Tudo, nesta quinta-feira (16), a casa caiu para Leila (Carolina Dieckmmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). O vilão foi desmascarado pela corrupção escancarada na TCA e tentou fugir do Brasil com a esposa. Ele, em partes, até consegue. A famosa “banana” do vilão veio e causou frisson na web.
“Marco Aurélio dando a banana pro Brasil em referência ao momento de 1988. Alexandre Nero é bom demais, né?”, “Aaai a cena da banana pro Brasil do Marco Aurélio me divertiu pura e exclusivamente pelo carisma do Alexandre Nero hahaha”, “Eu vibrando horrores com a fuga do Marco Aurélio e Leila. Eu amo novela demais. Brasil mostra a tua cara”, foram alguns comentários.
Porém, o casal de vilões acaba preso. O piloto é obrigado a fazer um pouso forçado e o sonho de sair do Brasil fracassa profundamente.
Por falar em Vale Tudo, nesta sexta-feira (17), a Globo revela o assassino de Odete Roitman (Debora Bloch). Nas redes sociais, a icônica cena promete movimentar.