Saiba detalhes sobre os personagens de Miguel Falabella e Samuel de Assis em Três Graças

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 17/10/2025 às 19:06
A nova novela das 21h da TV Globo, Três Graças, estreia na próxima segunda, dia 20 de outubro, substituindo Vale Tudo e já desperta curiosidade do público. Entre os destaques do elenco está a dupla Miguel Falabella e Samuel de Assis, que interpretam um casal na trama assinada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios.

A produção marca o retorno de Falabella às novelas após mais de duas décadas, enquanto Samuel chega de sua participação em Mania de Você, exibida no primeiro semestre.

Na história, Falabella dará vida a Kasper Damatta, um sofisticado colecionador de arte que mistura charme, extravagância e fama de vigarista. Ele é casado com João Rubens (Samuel de Assis), sócio e parceiro de vida, com quem administra uma galeria. O casal também cria a filha adotiva Maggye (Mell Muzillo), que entrou para a família ainda criança. Enquanto Kasper circula com desenvoltura entre poderosos, João se mostra mais discreto, voltado à educação da filha e à preservação dos valores da família.

O figurino de cada personagem reforça suas personalidades. João Rubens ganha um estilo minimalista inspirado no Japão, com peças de linho e seda em tons neutros, transmitindo sobriedade. Já Kasper aposta em cores vibrantes, cortes ousados e óculos chamativos, reforçando seu perfil excêntrico.

O núcleo ganha novos conflitos com a chegada de Lucy (Daphne Bozaski), sobrinha de Kasper, que vai morar com os tios após perder os pais. A jovem, no entanto, começa a roubar peças do antiquário da família e culpar a prima Maggye, revelando sua índole duvidosa. Essa virada promete mexer com a rotina da casa e expor tensões ligadas a poder, preconceito e disputas familiares.

Além de Falabella e Samuel, o elenco conta ainda com nomes como Sophie Charlotte, Dira Paes, Romulo Estrela e Murilo Benício. Três Graças promete equilibrar romance, intriga e crítica social, apostando em personagens multifacetados para conquistar o público do horário nobre.

