Grazi Massafera cita ‘pressão’ para bombar com vilã em Três Graças

Grazi Massafera, atriz, não esconde que, devido ao sucesso da vilã de Debora Bloch, Odete Roitman, na atual versão de Vale Tudo, a “pressão” para sua nova vilã Arminda bombar em Três Graças aumentou.

“Sei que estou pressionada depois de Odete Roitman, mas vou dar conta e superar as expectativas. Cada um cuida da sua, pelo amor de Deus!”, comentou. “A vilã do Aguinaldo tem um humor muito ácido, um pé fora da realidade. É desafiador. Ela tem uma energia mais agitada do que eu. Chego em casa exausta, mas super está valendo fazer”, revelou.

A atriz comentou que a vilã é uma “ridícula”, com relações tóxicas com o filho e sua mãe. “A novela aborda maternidade, a questão da falsificação de remédios e também relações tóxicas. A Arminda tem isso com a mãe, com o filho, com os empregados… Ela é uma ridícula, e isso é ótimo de interpretar”, explicou.

Grazi Massafera também não economizou elogios para o seu atual colega Murilo Benício, parceiro nas maldades na trama. “Murilo é genial, um colega de set fenomenal. É uma luz”, disse.

