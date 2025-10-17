Dira Paes dá detalhes de personagem em Três Graças: ‘Fez um pacto de felicidade’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dira Paes, atriz, é uma das protagonistas de Três Graças, que estreia na próxima segunda-feira (20). A sua personagem é Ligia, uma mulher batalhadora, que precisou criar sua filha sozinha após ser abandonada por Joaquim, papel de Marcos Palmeira.

“A Lígia é uma mulher que enfrentou tudo com coragem, mas sem endurecer. Ela acredita na alegria, mesmo quando a vida pesa. Fez um pacto de felicidade com a família, e isso é o que a mantém viva. A gente precisa falar dos afetos, não só das dores”, explicou em entrevista ao site F5.

A atriz também tem plena consciência de que a nova trama de Aguinaldo Silva vem no momento em que o povo brasileiro está se reconectando com as novelas.

“Sinto que o público está voltando a se apaixonar por novelas. Existe um carinho renascendo, um interesse pelos personagens que emocionam. E ‘Três Graças’ chega nesse momento certo, com humor, crítica social e afeto —essa mistura que o Aguinaldo sabe fazer tão bem”, comemorou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br