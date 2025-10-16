fechar
Morte de Felipe Selau, ator de ‘Malhação’, é apontada como suspeita pela polícia

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/10/2025 às 7:38
A morte do ator Felipe Selau, de 31 anos, que foi encontrado sem vida em seu apartamento em São Paulo, na última terça-feira (14), é apontada como suspeita pela Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima “foi encontrada já sem vida em seu apartamento. A perícia foi acionada e o caso registrado como morte suspeita em delegacia de Barueri”.

A polícia civil confirmou que Felipe Selau foi encontrado já sem vida em apartamento localizado no bairro Bethaville I, em Barueri. A morte, inclusive, foi confirmada publicamente pela irmã do artista, Priscila Back, jogadora de futebol do Cruzeiro.

No local, foram encontrados antidepressivos, e a perícia policial foi acionada. A causa da morte de Felipe Selau ainda não foi divulgada. Ele ficou conhecido por interpretar o personagem Paulo Tiago na temporada de Malhação: Sonhos (2014).

VEJA MAIS: Quem foi Felipe Selau, ator de ‘Malhação’, que foi encontrado morto em São Paulo

