Cauã Reymond lamenta morte de Sérgio Mattos, empresário que revelou o ator e Gisele Bündchen
Sérgio Mattos, empresário no ramo da moda, morreu nesta quarta-feira (15), aos 62 anos. Ele foi um dos responsáveis por revelar grandes nomes no mercado da moda, alguns até despontando como atores, como foi o caso de Cauã Reymond, o César de Vale Tudo.
Em seu perfil nas redes, o ator global lamentou a morte do amigo. “Sérgio Mattos era um visionário. Um cara que descobria um talento na multidão. Fará falta. Obrigado por tudo, Sérgio”, disse. Recentemente, o empresário chegou a fazer participação no casamento de César e Odete Roitman (Debora Bloch), em Vale Tudo.
Além do ator global, o empresário revelou Gisele Bündchen, Isabeli Fontana, Raica Oliveira, Jesus Luz, Ana Beatriz Barros e tantos outros.
Em nota compartilhada nas redes sociais, a equipe da agência de Sérgio, 40 Graus Models, no Rio de Janeiro, soltou uma nota de pesar.
“NOTA DE FALECIMENTO: Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso amado, Sérgio Mattos. Infelizmente, poucos minutos após a publicação da nota de esclarecimento sobre as informações inverídicas que circulavam, recebemos a triste confirmação de sua partida. É com imensa dor que compartilhamos esta notícia. Agradecemos sinceramente por todas as mensagens de carinho, solidariedade e apoio neste momento tão difícil. Em breve, divulgaremos um novo posicionamento oficial. Atenciosamente, Equipe 40 Graus Models“.
