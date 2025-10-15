fechar
Rafa Brites exibe beleza e boa forma em fotos de biquíni na praia: “Filtro só o solar”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/10/2025 às 18:35
Rafa Brites, de 38 anos, está aproveitando férias em Fernando de Noronha e encantou os seguidores ao compartilhar fotos em que aparece de biquíni preto e chapéu, renovando o bronzeado em meio ao cenário paradisíaco. “Álbum de hoje… Filtro só o Solar!”, escreveu a apresentadora, destacando a beleza natural das imagens.

Nos registros, Rafa exibe boa forma e carisma, chamando atenção pela postura descontraída e sorriso radiante. Os fãs não economizaram nos elogios: “Linda demais!”, “Perfeita!”, “Inspiração total!”, celebrando a beleza e energia da apresentadora.

Além de curtir o cenário deslumbrante, Rafa escolheu Fernando de Noronha para passar seu aniversário. O arquipélago, que considera um de seus lugares preferidos, serviu de cenário para momentos de lazer e contemplação, combinando descanso e contato com a natureza.

A apresentadora está acompanhada do marido, o jornalista Felipe Andreoli, e dos filhos do casal, Rocco e Leon. Entre mergulhos, passeios e registros fotográficos, Rafa aproveita a viagem para celebrar a família e recarregar as energias antes de retornar à rotina.

