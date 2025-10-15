De fio-dental, Luísa Sonza posa em clima de romance com namorado na praia e faz declaração de amor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Luísa Sonza encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos ao lado do namorado, o médico português Luís Ribeirinho, durante uma viagem às Maldivas. Nas imagens, a cantora de 27 anos aparece de fio-dental trocando beijos e carícias com o companheiro em uma praia deserta, em clima de total sintonia e tranquilidade.

Na legenda, Luísa fez uma rara declaração de amor, afirmando que o relacionamento é “lindo, manso e seguro”. O gesto comoveu fãs e amigos, que lotaram os comentários com elogios e mensagens carinhosas. A influenciadora Rafa Kalimann foi uma das primeiras a reagir, chamando a artista de “linda”, enquanto outros internautas compararam as fotos a cenas de um filme romântico.

Discreta com a vida amorosa desde o fim conturbado com Chico Moedas, a cantora tem mantido o atual namoro longe dos holofotes. O relacionamento com Luís, de 29 anos, tornou-se público em fevereiro, embora os dois tenham se conhecido ainda em dezembro de 2024, após um show no Rio de Janeiro.

Ribeirinho é cirurgião plástico e já trabalhou como modelo em Portugal, onde nasceu e viveu antes de iniciar a carreira na Medicina.

