fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Minimalista, biquíni de Luísa Sonza antecipa tendência e movimenta as redes

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 06/10/2025 às 13:22
Minimalista, biquíni de Luísa Sonza antecipa tendência e movimenta as redes
Minimalista, biquíni de Luísa Sonza antecipa tendência e movimenta as redes - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Luísa Sonza encantou os seguidores ao publicar fotos de sua viagem romântica com o namorado Luís Ribeirinho nas Maldivas. O cenário paradisíaco serviu de fundo para os cliques em que ela posa de biquíni preto, com modelagem minimalista e recortes sensuais. “O biquíni do tamanho do meu saldo bancário”, brincou uma fã nos comentários.

A peça, composta por top cortininha e calcinha asa-delta, resgata o estilo dos anos 2000, mas com toque moderno e elegante. Com tiras finas e tecidos tecnológicos, o look valoriza a silhueta e transmite leveza.

Veja também: Motinha de Dennis e Luisa Sonza tem salto de 67 posições nos charts do Spotify argentino

O modelo usado por Luísa segue uma das apostas do verão e já conquistou outras influenciadoras. “Qual o modelo desse biquíni?”, perguntou uma seguidora curiosa.

Com visual descomplicado e sofisticado, o biquíni asa-delta se firma como símbolo de confiança e liberdade no guarda-roupa de praia das famosas.

O post Minimalista, biquíni de Luísa Sonza antecipa tendência e movimenta as redes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Whindersson Nunes revela motivo do divórcio com Luísa Sonza: "Sem graça"
FAMOSOS

Whindersson Nunes revela motivo do divórcio com Luísa Sonza: "Sem graça"
Luísa Sonza surpreende fãs ao dar uma repaginada no visual
Luísa Sonza

Luísa Sonza surpreende fãs ao dar uma repaginada no visual

Compartilhe

Tags