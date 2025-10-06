Minimalista, biquíni de Luísa Sonza antecipa tendência e movimenta as redes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora Luísa Sonza encantou os seguidores ao publicar fotos de sua viagem romântica com o namorado Luís Ribeirinho nas Maldivas. O cenário paradisíaco serviu de fundo para os cliques em que ela posa de biquíni preto, com modelagem minimalista e recortes sensuais. “O biquíni do tamanho do meu saldo bancário”, brincou uma fã nos comentários.

A peça, composta por top cortininha e calcinha asa-delta, resgata o estilo dos anos 2000, mas com toque moderno e elegante. Com tiras finas e tecidos tecnológicos, o look valoriza a silhueta e transmite leveza.

O modelo usado por Luísa segue uma das apostas do verão e já conquistou outras influenciadoras. “Qual o modelo desse biquíni?”, perguntou uma seguidora curiosa.

Com visual descomplicado e sofisticado, o biquíni asa-delta se firma como símbolo de confiança e liberdade no guarda-roupa de praia das famosas.

