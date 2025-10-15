fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

A Fazenda 17: Equipe de Fernando Sampaio se pronuncia após mensagens picantes com Nizam serem expostas nas redes sociais

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/10/2025 às 17:32
A Fazenda 17: Equipe de Fernando Sampaio se pronuncia após mensagens picantes com Nizam serem expostas nas redes sociais
A Fazenda 17: Equipe de Fernando Sampaio se pronuncia após mensagens picantes com Nizam serem expostas nas redes sociais - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A equipe de Fernando Sampaio se manifestou nesta quarta-feira (15) após prints de mensagens trocadas com Nizam, ex-BBB e colega de confinamento em A Fazenda 17 serem divulgados nas redes sociais.

As imagens surgiram depois de uma briga acalorada entre os dois durante o intervalo do programa ao vivo, quando Fernando acusou Nizam de ser “mentiroso e falso”, e o ex-BBB ameaçou expor os directs recebidos. Fernando teria respondido com a autorização: “Pode postar”, e a equipe do influenciador compartilhou os prints acompanhados da música “Obsessed”.

Nas capturas, Fernando aparece elogiando Nizam e sugerindo encontros, enquanto o influenciador reagiu apenas com corações, sem mensagens de retorno. Confira:

Equipe de Fernando Sampaio se pronuncia

No comunicado oficial, a equipe de Fernando ressaltou que os prints divulgados teriam sido editados, mostrando apenas uma parte das conversas e deturpando o contexto.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O texto defende que a sexualidade do ator é natural e privada, e pede respeito à intimidade de Fernando, destacando que ele sempre se manteve fiel a si mesmo e não merece ter sua vida pessoal transformada em entretenimento nas redes.

O pronunciamento conclui afirmando que, enquanto o jogo em A Fazenda 17 segue, o respeito e a empatia fora das câmeras são essenciais, reforçando a postura de Fernando de enfrentar situações difíceis com dignidade e cabeça erguida. Leia o comunicado na íntegra:

O post A Fazenda 17: Equipe de Fernando Sampaio se pronuncia após mensagens picantes com Nizam serem expostas nas redes sociais foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Participante de A Fazenda 17, Fernando Sampaio vira alvo de ação na Justiça
A Fazenda

Participante de A Fazenda 17, Fernando Sampaio vira alvo de ação na Justiça
A Fazenda 17: Maria Caporusso acusa Fernando Sampaio de ofensas e gesto obsceno
reality show

A Fazenda 17: Maria Caporusso acusa Fernando Sampaio de ofensas e gesto obsceno

Compartilhe

Tags