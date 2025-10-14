Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Em Vale Tudo, Celina (Malu Galli) surpreendeu a todos ao procurar o delegado Mauro (Cláudio Jaborandy) e confessar um crime chocante. A socialite afirmou diante das autoridades que foi responsável pela morte da própria irmã, Odete Roitman (Debora Bloch), deixando todos em estado de choque.

Mesmo com contradições em seu depoimento, a confissão resultará na decretação de sua prisão preventiva. A notícia deixará Heleninha (Paolla Oliveira) completamente indignada com a decisão judicial. A artista enfrentará a pressão da mídia e o peso da culpa por acreditar que a tia se entregou apenas para protegê-la.

Durante uma conversa com Renato (João Vicente de Castro), Heleninha demonstrará grande desespero e raiva pela situação injusta. Convencida de que a tia agiu por amor, ela desabafará sobre o absurdo da prisão, dizendo em voz trêmula: “Ninguém merece ficar preso por matar uma pessoa que merecia morrer.”

O post Vale Tudo: Heleninha se revolta com prisão de Celina foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.