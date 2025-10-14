Sérgio Mayer Mori, ator de Rebelde, surge completamente pelado em La Granja VIP, versão mexicana do reality A Fazenda
Sérgio Mayer Mori, ator mexicano conhecido por seu papel como Esteban Torres na série Rebelde, da Netflix, chamou atenção do público ao aparecer completamente pelado em um banho de banheira em La Granja VIP, versão mexicana do reality A Fazenda. No registro, o artista de 27 anos aparece com suas partes íntimas à mostra, gerando repercussão nas redes sociais.
Filho da atriz Barbara Mori, famosa por Rubi, e do ator e político Sergio Mayer, Sérgio Mori também ganhou projeção internacional com a série da Netflix. Além de atuar, ele segue carreira musical e esteve envolvido em polêmicas, como a disputa judicial pelo não pagamento de pensão da filha fruto de um relacionamento com a modelo brasileira Natália Subtil.
Transmitido pela TV Azteca, concorrente da Televisa, o reality confinou 16 famosos em uma fazenda no Ajusco, com mais de 4.400 metros quadrados, 70 câmeras e animais como vacas, porcos e cavalos. Ao longo de dois meses, os participantes serão eliminados semanalmente até a escolha do grande vencedor.
O programa mantém a estrutura de A Fazenda, com o líder da semana chamado de “Capataz” e apresentado por Adal Ramones, acompanhado da co-apresentadora Kristal Silva e de três críticos que comentam os acontecimentos da casa.
