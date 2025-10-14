Globo encomenda roteiros originais de novelas verticais para 2026, diz jornalista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Globo está em busca de realizar novos testes para formatos de suas produções originais, e na tentativa de acompanhar as novas formas de consumo do público nas plataformas digitais, a emissora está desenvolvendo as chamadas novelas verticais.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o alto escalão da emissora carioca está levando a sério o projeto de investimento com o formato de obra, e tem mantido contato frequente com as produtoras independentes para aumentar sua base de conteúdo.

Neste primeiro momento, duas estão em andamento e outras quatro já foram solicitadas. Além disto, também, surgiu uma enorme busca por roteiros originais que sejam capazes de fisgar a atenção.

Tudo Por Uma Segunda Chance, a primeira trama original, será exibida dentro do universo da novela das sete, Dona de Mim, e publicada nas redes sociais da Globo na sequência. No elenco, Debora Ozório, Daniel Rangel, Jade Picon e Lilia Cabral viverão os personagens principais.

