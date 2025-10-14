‘Êta Mundo Melhor!’ é esticada novamente e se torna uma das novelas mais longas dos últimos 20 anos
Êta Mundo Melhor!, atualmente em cartaz no horário das seis da Globo, é um grande sucesso. A continuação de Êta Mundo Bom! (2016), escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, têm mostrado fôlego com as reviravoltas, e diante disto, foi esticada novamente pela emissora.
Segundo informações do jornal O Globo, a saga protagonizada por Sergio Guizé e Jennifer Nascimento teve sua duração estendida, e a expectativa é que seja concluída apenas em 13 de março de 2026, com 221 capítulos.
Deste modo, a estreia da substituta, A Nobreza do Amor, de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr., foi adiada para o dia 16 de março. Para se ter uma ideia, um grupo de discussão encomendado pela Globo apontou que a história de Êta Mundo Melhor! é, no geral, bem aceita pelo público.
Para se ter uma ideia, a quantidade de capítulos será a maior da faixa desde quando foi ao ar Alma Gêmea (2005), trama de autoria de Walcyr Carrasco, que teve cerca de 227 capítulos, em cartaz de junho de 2005 a março de 2006.
