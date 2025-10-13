Chris Flores relembra luta contra problema de saúde: “Momentos de angústia e sofrimento”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Chris Flores inicia uma nova fase em sua carreira a partir desta segunda-feira (13), como uma das apresentadoras do Melhor da Tarde, na Band. A nova empreitada marca seu retorno às telinhas após dois anos longe da telinha, em que deixou o comando do Fofocalizando, no SBT, em 2023, para se dedicar à saúde, à família e aos estudos.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, a jornalista relembrou seu desligamento do programa de fofocas. “Naquele momento que eu estava de vida, não fazia sentido para mim fazer esse tipo de conteúdo [de fofoca], porque eu não estava bem, eu não estava feliz a ponto de levar essa alegria, essa diversão pro público, diariamente”, disse.

“Momentos de angústia e sofrimento”

“Eu estava vivendo momentos muito tristes, de angústia, de medo, de dor, de sofrimento. Então, não fazia sentido para mim falar sobre celebridades, fazer fofocas, brincadeiras naquele momento”, detalhou Chris Flores. Além da decisão, a apresentadora buscou cuidar da saúde, ao ter descoberto um problema no braço esquerdo.

“Eu fiquei dois anos longe da TV, passou muito rápido o tempo. Eu gastei meu tempo cuidando de mim e daqueles que eu amo. Em primeiro lugar, eu estava cuidando da minha saúde porque eu tive um problema sério de falta de movimento no meu braço esquerdo”, relembrou a apresentadora. “E aí eu tive que fazer uma cirurgia para colocar uma prótese. Então isso exigiu de mim esse ano inteiro de repouso, de cirurgia, pós-operatório, fisioterapias mil e recolocar as coisas no lugar aqui de movimento”, contou Chris.

