Chris Flores vibra com retorno à TV e relembra drama de saúde mental: ‘Cansaço grande’

Chris Flores, apresentadora, está animada em integrar o elenco do programa Melhor da Tarde, na Band, que, segundo ela, é um pouco diferente do que fazia no Fofocalizando, no SBT.

“O formato é bem mais aberto do que era o Fofocalizando, por exemplo. Claro que vou fazer fofoca, vou comentar, mas posso fazer uma receita porque tem uma cozinha maravilhosa, e até mesmo apostar no jornalismo factual”, explicou em entrevista para a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Na mesma entrevista, a apresentadora comentou sobre os inúmeros motivos que a levaram a se afastar da TV por três anos. Além dos problemas de saúde enfrentados pelo pai, diagnosticado com Parkinson, ela teve turbulências na saúde mental. “Eu descobri que tinha uma hérnia de disco, mas só fiz a cirurgia depois que meu pai fez a dele. Teve também uma questão de saúde mental, de cansaço grande comigo mesma, por tanto tempo ao vivo na TV. Precisava cuidar de mim”, desabafou.

Chris Flores vai dividir o comando da atração só com homens, como Leo Dias, Thiago Pasqualotto e JP Vergueiro, em sua nova fase. Pâmela Lucciola voltará ao comando do Melhor da Noite.

