A Fazenda: Enquete mostra quem deve deixar a disputa rural; veja!
A vitória de Dudu Camargo formou uma das roças mais inesperadas de A Fazenda 17: Carol Lekker, Yoná e Guilherme Boury se enfrentam nesta quinta-feira (09), para descobrir quem deixa o jogo e quem volta para a disputa de R$ 2 milhões.
Na prova do fazendeiro, Dudu Camargo mostrou que tinha sorte e habilidade, e conseguiu preencher o painel com bolinhas coloridas rapidamente.
O peão conquistou pela segunda vez no jogo o chapéu de fazendeiro e garantiu uma semana de imunidade na competição rural, colocando os outros peões na berlinda.
Carol Lekker, Yoná e Guilherme Boury disputam a preferência do público nesta quinta-feira (09). Em uma enquete divulgada pelo votalhada, o ex-ator de Chiquititas aparecia sendo eliminado, com 24,95% dos votos.
