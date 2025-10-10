fechar
Observatório da Tv | Notícia

A Fazenda: Enquete mostra quem deve deixar a disputa rural; veja!

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/10/2025 às 9:17
A Fazenda: Enquete mostra quem deve deixar a disputa rural; veja!
A Fazenda: Enquete mostra quem deve deixar a disputa rural; veja! - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A vitória de Dudu Camargo formou uma das roças mais inesperadas de A Fazenda 17: Carol Lekker, Yoná e Guilherme Boury se enfrentam nesta quinta-feira (09), para descobrir quem deixa o jogo e quem volta para a disputa de R$ 2 milhões.

Na prova do fazendeiro, Dudu Camargo mostrou que tinha sorte e habilidade, e conseguiu preencher o painel com bolinhas coloridas rapidamente.

O peão conquistou pela segunda vez no jogo o chapéu de fazendeiro e garantiu uma semana de imunidade na competição rural, colocando os outros peões na berlinda.

Carol Lekker, Yoná e Guilherme Boury disputam a preferência do público nesta quinta-feira (09). Em uma enquete divulgada pelo votalhada, o ex-ator de Chiquititas aparecia sendo eliminado, com 24,95% dos votos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

A Fazenda: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro pela segunda vez
A Fazenda 17

A Fazenda: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro pela segunda vez
Basília Rodrigues assina com o SBT e fará parte do SBT News
Basília Rodrigues

Basília Rodrigues assina com o SBT e fará parte do SBT News

Compartilhe

Tags