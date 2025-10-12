Gabriela Loran, atriz de ‘Três Graças’, fala sobre cirurgia de redesignação sexual: “A mídia tenta estigmatizar”
Gabriela Loran integra o elenco de Três Graças, a próxima novela das nove da Globo, que substituirá o remake de Vale Tudo, a partir do dia 20 de outubro. Na trama, ela interpretará Viviane, melhor amiga da protagonista, Gerluce (Sophie Charlotte).
A atriz, que é trans, formará par romântico com Pedro Novaes na história assinada por Aguinaldo Silva, e pretende provocar uma grande reflexão e uma desconstrução de estereótipos pela abordagem da história deles. Na vida real, a artista tornou pública sua cirurgia de redesignação sexual, motivada por uma decisão, que para ela, foi política.
“O motivo de eu ter compartilhado a minha cirurgia, o meu processo de redesignação, foi porque enquanto eu estava na Tailândia, eu decidi que ia documentar tudo, mas não ia postar. Eu só queria ter esse registro para que, se em algum momento eu me sentisse desconfortável, fazê-lo”, declarou Gabriela Loran, em entrevista ao site Heloísa Tolipan. Para a atriz, existem tentativas de estigmas construídos sobre a comunidade trans.
“A mídia tenta estigmatizar”
“A gente vê que a mídia ainda tenta estigmatizar a gente de muitas formas, e o contraponto que a gente tem é tentar usar a nossa vivência para levar informação para as pessoas. Mas carregar essa bandeira o tempo inteiro cansa”, disse a artista da Globo.
